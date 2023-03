Journée portes ouvertes mariage 2023 Domaine de Larchey, 18 mars 2023, Saint-Médard-d'Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans.

Journée portes ouvertes mariage 2023

2023-03-18 – 2023-03-18

Chers futur(e)s marié(e)s,

Pour vous aider à préparer au mieux votre futur mariage, le Domaine de Larchey a le plaisir de vous convier à sa Journée Portes Ouvertes Mariage le samedi 18 mars 2023.

Lors de cette journée, vous pourrez :

• Rencontrer les (futurs) prestataires* de votre mariage parmi une sélection de professionnels de confiance et de renom

• Voir ou revoir la salle décorée, en musique, l’arche fleurie pour la cérémonie laïque, le mobilier…et ainsi mieux vous projeter

• Finaliser vos réservations et parfaire l’organisation en prenant rendez-vous dès maintenant avec Maïlys, votre contact privilégié

• Découvrir notre offre mariage 2024 et pourquoi pas vous projeter pour octobre 2023 où quelques dates sont encore disponibles !

Nous vous attendons entre 10h30 à 18h le samedi 18 mars 2023.

Accès libre, venez nous rendre visite quand vous le souhaitez dans la jour.

+33 5 56 72 19 59 Marie Cécile GRAMONT

Domaine de Larchey

