Drôme Le Lycée Agricole Privé Val de Drôme de Montéléger ouvre ses portes au public pour faire découvrir ses formations de la 4ème de découverte professionnelle au BTSa génie des équipements agricole en passant par le CAPa Service à la personne. JPO sur RDV monteleger@cneap.fr +33 4 75 62 70 67 https://valdedrome.apprentis-auteuil.org/ LYCEE VAL DE DROME 400 ROUTE DES CHIROUZES Montéléger

