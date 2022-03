Journée portes ouvertes : Local atelier Lucien de Maleville Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Journée portes ouvertes : Local atelier Lucien de Maleville Domme, 28 avril 2022, Domme. Journée portes ouvertes : Local atelier Lucien de Maleville Domme

2022-04-28 – 2022-04-28

Domme Dordogne Créée en 2005, l’Association Lucien de Maleville a pour mission de mettre en valeur et de faire connaître cet artiste post-impressionniste à l’œuvre prolifique (peintures de paysages, dessins, illustrations, caricatures).

Depuis 2013, l’association est reconnue d’intérêt général. Créée en 2005, l’Association Lucien de Maleville a pour mission de mettre en valeur et de faire connaître cet artiste post-impressionniste à l’œuvre prolifique (peintures de paysages, dessins, illustrations, caricatures).

Depuis 2013, l’association est reconnue d’intérêt général. +33 6 58 46 23 52 Créée en 2005, l’Association Lucien de Maleville a pour mission de mettre en valeur et de faire connaître cet artiste post-impressionniste à l’œuvre prolifique (peintures de paysages, dessins, illustrations, caricatures).

Depuis 2013, l’association est reconnue d’intérêt général. lucien-de-maleville

Domme

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Autres Lieu Domme Adresse Ville Domme lieuville Domme Departement Dordogne

Domme Domme Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domme/

Journée portes ouvertes : Local atelier Lucien de Maleville Domme 2022-04-28 was last modified: by Journée portes ouvertes : Local atelier Lucien de Maleville Domme Domme 28 avril 2022 Domme Dordogne

Domme Dordogne