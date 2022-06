JOURNÉE PORTES OUVERTES LES RESTOS DU COEUR Le Mans, 25 juin 2022, Le Mans.

JOURNÉE PORTES OUVERTES LES RESTOS DU COEUR

Divers lieux Le Mans Sarthe

2022-06-25 – 2022-06-25

Le Mans

Sarthe

Le samedi 25 juin prochain, les Restos du cœur vous proposent un rendez-vous convivial et festif : « Les Restos ouvrent leurs Cœurs ». De nombreuses structures d’accueil ouvriront leurs portes partout en France pour faire connaître nos activités, nos missions et en souligner la diversité encore parfois méconnue. Partenaires, donateurs, bénévoles, personnes accueillies, grand public : ce temps de rencontre et de partage est ouvert à toutes celles et ceux qui auraient envie de voir comment fonctionnent les Restos de plus près, en toute simplicité. Et, pourquoi pas, nous soutenir ou nous rejoindre en tant que bénévole.



Le Bus du Cœur se promènera toute la journée et fera une visite à La Suze-sur-Sarthe, puis à Coulaines Arcachon

La structure CHS « Toits du Cœur » d’accueil de femmes victimes de violences avec ou sans enfants / en grande détresse sera également ouverte le matin de 9H à 12H

Les centres d’activité Coulaines Arcachon et Coulaines Gironde seront ouverts de 14hH à 17H

Le centre d’activité du Miroir au Mans sera ouvert de 10H à 12H et de 14H à 16H

Le Siège de Coulaines – Entrepôt Départemental sera ouvert de 10H à 16H



ALLONNES Centre de Loisirs de Chaoué

Avenue des Frères Rocher 72700 ALLONNES

De 14 h à 16h30



COULAINES Siège 1 rue du Champ Fleuri 72190 COULAINES

De 10h à 16h



COULAINES ARCACHON Place d’Arcachon (près Commissariat

de Police) 72190 COULAINES

De 14h à 17h



COULAINES GIRONDE Place de la Gironde (près Espace Culturel Henri Salvador) 72190 COULAINES

De 14h à 17h



LE MANS – MIROIR 22 rue Olivier de Serres 72000 LE MANS

De 10h à 12h et de 14h à 16h



TOITS DU CŒUR 11-13 rue de la Fraternité 72100 LE MANS

De 9h à 12h

ad72.siege@restosducoeur.org +33 2 43 82 16 14 http://ad72.restosducoeur.org/

Le Mans

