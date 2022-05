JOURNEE PORTES OUVERTES : LES JOURNEES DE L’EAU VIVE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-28 20:00:00

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape Le site des maisons-bulles “L’Eau Vive” situé sur l’île Haüsermann vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! Au programme : une réflexion sur ce manifeste de l’architecture organique, classé au titre des Monuments Historiques, dans une ambiance festive et ludique pour tout public. Cette première édition a pour objectif de permettre au public de redécouvrir de façon privilégiée ce site exceptionnel. Des panneaux illustrés présenteront aux visiteurs l’histoire des maisons-bulles, les axes de leur mise ne valeur ainsi qu’une réflexion sur le thème “comment mieux cohabiter le monde au 21ème siècle ?”. Des animations musicales auront lieu chaque jour en fin d’après-midi avec les groupes “Velvet Swing”, “Mowjo” et le DJ Franxerox. joel.morel11967@gmail.com LES AMIS DU MOTEL

