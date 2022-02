Journée Portes Ouvertes Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le mercredi 16 mars à 14:00

14h15-15h15 | Salle Renoir | Présentation du Fresnoy et du cursus pédagogique Par François Bonenfant et Eric Prigent, coordinateurs pédagogiques 15h15-16h30 | Visite du bâtiment et des pôles techniques 16h30-17h40 | Présentation des modalités du concours 2022 & échanges avec les candidat·es 17h40-18h30 | Projections de films d’étudiant·es 18h30 | Discussions autour d’un verre Possibilité de visiter l’exposition Jusque-là jusqu’à 19h00

Entrée libre

22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00

