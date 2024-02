Journée portes ouvertes le château fête le bourru! Château Haut Pradot Morizès, dimanche 8 septembre 2024.

Venez passez un moment authentique en toute convivialité et simplicité à la découverte de notre exploitation, notre vin et nos autres produits dérivés!

Visite du chai animée par Elodie ou Benoit, les viticulteurs. (adaptée aux enfants). Dégustations de nos vins et nos douceurs ! (gelées de vin, pruneaux au vin…) Et venez (re)goûter notre bourru blanc !!!!

Jeux pour enfants à disposition, restauration sur place et présence d’artisans locaux.

Début : 2024-09-08 11:00:00

fin : 2024-09-08 17:00:00

Château Haut Pradot 3 Lieu Dit Patatin

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine elodie@chateauhautpradot.com

