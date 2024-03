Journée Portes Ouvertes LAHODAYS CFA Laho Oise Allonne, samedi 16 mars 2024.

Journée Portes Ouvertes LAHODAYS Semaine des métiers du tourismeParce qu’il est important de se sentir bien dans son centre de formation, Laho Oise vous invite le 16 mars à partir de 9h pour découvrir nos locaux ! Samedi 16 mars, 09h00 CFA Laho Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

?

Il y a plein de raisons ! En voici quelques unes :

1️⃣ ! : Formateurs, équipe pédagogique, élèves… tous seront heureux d’échanger avec toi sur les cursus, les diplômes, la vie étudiante, les débouchés….

2️⃣ : Tout est là pour pimper ton expérience étudiante (équipements pédagogiques, ateliers, salle de pause et espace restauration…) mais aussi les environs et l’accessibilité de nos centres.

3️⃣ ́ : BDE (Bureau des étudiants), associations, projets de nos alternants…

4️⃣ : C’est le bon endroit et le bon moment ! (Rythme des cours, alternance, stages…)

5️⃣ ̀ ‘ !

En résumé, venir à nos journées portes ouvertes, c’est le moment parfait pour envisager ton futur sereinement.

̂ ?

Samedi 16 mars 2024

De 9h à 16h

18 rue d’Allonne – 60000 Beauvais

CFA Laho Oise 18 rue d’Allonne – 60000 Beauvais Allonne 60000 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://laho-formation.fr/laho-days?fbclid=IwAR0RkQSvSK2ickgbXiYJQRzuL5KV_ETM7siyRjJPQyhdvWsax6O21vCcR8s »}]

LAHO OISE

CCI Hauts-de-France