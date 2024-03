JOURNÉE PORTES OUVERTES 44 rue du Chesnois La Vôge-les-Bains, samedi 16 mars 2024.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 44 rue du Chesnois La Vôge-les-Bains Vosges

Cette manifestation se tiendra le samedi 16 mars et offre une opportunité unique de découvrir notre établissement, nos plateaux techniques, et les divers programmes éducatifs que nous proposons. Nous avons préparé un programme captivant qui mettra en lumière nos valeurs éducatives, nos activités extrascolaires, et les réussites de nos élèves et apprentis. Nos producteurs locaux seront présents au lycée pour vous permettre de profiter d’un marché le samedi matin.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-05 par OT EPINAL ET SA REGION