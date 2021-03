Lyon 100% digital - en ligne avec Isara Ecole d'Ingénieur Agronome Métropole de Lyon Journée Portes Ouvertes Isara campus Lyon et Avignon 100% digital – en ligne avec Isara Ecole d’Ingénieur Agronome Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

du mercredi 3 mars au mercredi 10 mars à 100% digital – en ligne avec Isara Ecole d’Ingénieur Agronome

Ecole d’ingénieurs en agronomie, alimentation, innovation et environnement sur 5 ans. Admissions Post-Bac et admissions sur titre avec Bac+2 à 4. 95% des ingénieurs en poste dans les six mois d’obtention du diplôme. Plus de 300 métiers possibles. Formation Ingénieur par apprentissage proposée sur les campus Lyon et Avignon. Double-diplômes possibles en France et à l’international

JPO Virtuelles les 3 et 10 mars à 9h30 et 14h00

