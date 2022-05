Journée Portes Ouvertes IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Journée Portes Ouvertes IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace, 2 juin 2022 17:00, Ivry-sur-Seine. L’IPSA vous ouvre les portes de son campus parisien ! Venez à la rencontre des étudiants, des enseignants et des associations de votre future école ! L’IPSA propose une journée portes ouvertes spéciale Bachelor ce jeudi 2 juin ! À très vite !

Détails Heure : 17:00 - 20:00 Catégories d’évènement: île de France, Ivry-sur-Seine Site : https://www.ipsa.fr/agenda/ Autres Lieu Institut polytechnique des sciences avancées Adresse 63 boulevard de brandebourg Ville Ivry-sur-Seine Tarif Gratuit

