Journée Portes ouvertes IFAS-IFSI-IFCS du GCSPA Centre hospitalier Montperrin Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Le métier d’aide-soignant, infirmier ou encore de cadres de santé vous intéresse ? Vous souhaitez intégrer une formation pour travailler dans le domaine de la santé ?

Participez à notre journée portes ouvertes !

Les instituts de formation du GCSPA organisent leur journée Portes ouvertes, (Institut situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier Montperrin). Venez à notre rencontre pour

● Découvrir nos formations et les métiers d’aide-soignant, infirmier diplômé d’État et cadre de santé

● Rencontrer nos étudiants et formateurs

● Tester des ateliers ludiques et pratiques (massage cardiaque, hygiène des mains etc.)



L’évènement est gratuit et sans inscription. Si le secteur de la santé vous intéresse, rejoignez nos instituts de formation ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

Centre hospitalier Montperrin 109 Avenue Du petit Barthélémy

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ifsi-ifas-secretariat@gcspa.fr

L’événement Journée Portes ouvertes IFAS-IFSI-IFCS du GCSPA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence