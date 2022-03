Journée portes ouvertes | French Institute Open Day | اليوم المفتوح Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 26 mars 2022, Jerusalem.

Journée portes ouvertes | French Institute Open Day | اليوم المفتوح

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le samedi 26 mars à 14:00

**Journée portes ouvertes** **Venez découvrir l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand, trouvez le cours de français ou d’arabe qui vous convient, et rencontrez notre équipe et nos enseignants !** Le samedi 26 mars 2022, de 14h à 18h, l’Institut français de Jérusalem – antenne Chateaubriand vous attend pour vous faire découvrir ses activités et ses locaux, mais aussi vous proposer d’essayer nos formules de cours. A l’occasion de cette journée portes ouvertes, l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand vous propose au programme: 14h-15h30 : tests de niveau de français gratuits, sur inscription 15h30 : chasse aux trésors en français pour enfants (6 à 8 ans) 15h30 : cours de français découverte gratuit pour enfants, niveau débutant (6 à 8 ans) 16h30 : cours de français découverte gratuit pour adultes, niveau débutant 16h30 : cours d’arabe découverte gratuit, niveau débutant 16h30 : atelier jeux de société en français 17h30 : pot des apprenants De 14h à 18h : vente de livres en français, coin lecture pour enfants, espace d’information Campus France sur les études universitaires en France, informations sur les examens DELF/DALF. Venez nombreux, on vous attend ! — **اليوم المفتوح** **تعال وتعرف على المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون، وانضم إلى الدورة الفرنسية أو العربية التي تناسبك، وتعرّف على فريقنا ومعلمينا!** في يوم السبت 26 آذار 2022، من الساعة 2 إلى 6 مساءً ، ينتظرك المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون لتعريفك بأنشطته وموقعه، ولكن أيضًا لنعرض مختلف الدورات التدريبية الخاصة بنا. بمناسبة هذا اليوم المفتوح، يقدم لك المعهد الفرنسي البرنامج: من 2 ظهرًا حتى 3:30 مساءً: اختبارات مستوى اللغة الفرنسية مجانًا عند التسجيل 3:30 مساءً: البحث عن الكنز باللغة الفرنسية للأطفال (من 6 إلى 8 سنوات) 3:30 مساءً: دورة تعرّف على اللغة الفرنسية مجانًا للأطفال، مستوى المبتدئين (من 6 إلى 8 سنوات) 4:30 مساءً: دورة اكتشاف اللغة الفرنسية مجانًا للبالغين، مستوى المبتدئين 4:30 مساءً: دورة مجانية في اكتشاف اللغة العربية، مستوى المبتدئين 4:30 مساءً: ورشة عمل لعبة اللوح باللغة الفرنسية 5:30 مساءً: لقاء الطلاب في استقبال مقتضب من الساعة 2 مساءً إلى 6 مساءً: بيع الكتب باللغة الفرنسية، وركن القراءة للأطفال، ومساحة معلومات Campus France حول الدراسة الجامعية في فرنسا، ومعلومات عن امتحانات DELF / DALF. نحن في انتظاركم! — **French Institut Open Day** **Come and discover the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand, find the French or Arabic course that suits you, and meet our team and teachers!** On Saturday, March 26, 2022, from 2:00 pm to 6:00 pm, the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand is waiting for you to discover its activities and its location, but also to offer you to try our course formulas. On the occasion of this open day, the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand offers you the program: 2:00-3:30 pm: free French level tests, on registration 3:30 pm: French treasure hunt for children (6 to 8 years old) 3:30 pm : Free French discovery course for children, beginner level (6 to 8 years old) 4:30 pm : Free French discovery class for adults, beginner level 4:30 pm : Free discovery Arabic class, beginner level 4:30 pm : Games workshop in French 5:30 pm : Reception for our students From 2:00 pm to 6:00 pm: sale of French books, reading corner for children, Campus France information area on university studies in France, information on DELF/DALF exams. Come and join us !

Free entrance

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00