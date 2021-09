Tersanne Tersanne Drôme, Tersanne Journée portes ouvertes festive Tersanne Tersanne Catégories d’évènement: Drôme

Journée portes ouvertes festive Tersanne, 12 septembre 2021, Tersanne. Journée portes ouvertes festive 2021-09-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 17:00:00 17:00:00 Palais du Poney 30 impasse des Châtaigniers

Tersanne Drôme Tersanne Journée sur le thème de la Nature avec des initiations gratuites à poney et à cheval ainsi que des démonstrations. Animations autour de la nature avec Laurie Rousseau. Vide-sellerie. Buvette et restauration rapide (hot-dog, frites, crêpes) sur place. palais-du-poney@orange.fr http://www.palais-du-poney.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

