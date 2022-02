Journée Portes Ouvertes Faculté des Sciences Économiques, 26 février 2022, Rennes.

Faculté des Sciences Économiques, le samedi 26 février à 09:00

De 9 h 00 à 17 h 00, les équipes pédagogiques et les étudiants sont présents pour vous accompagner, vous conseiller, tout au long de cette journée portes ouvertes. Pour participer à cette journée portes ouvertes, pensez à vous inscrire : [[https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1](https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1)](https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1) Au programme : – Quatre conférences animées par les équipes pédagogiques pour présenter les différentes licences (Économie Gestion, Section Internationale, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS)) et les différents programmes de mobilités internationales Les horaires et lieux de passage : 10h : Bâtiment 1 amphi 1 11h : Bâtiment 1 amphi 2 14h : Bâtiment 1 amphi 1 15h : Bâtiment 1 amphi 2 – Des visites guidées tout au long de la journée – Des stands pour poser toutes vos questions et découvrir les différentes formations et la vie associative de la fac. • Il est demandé de ne venir accompagné·e que d’une seule personne. • À l’entrée, contrôle du passe vaccinal. • Port du masque obligatoire sur les campus. **En savoir plus :** Retrouvez nos différentes ressources en ligne (vidéoconférences, ressources) : [[https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/sciences-economiques](https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/sciences-economiques)](https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/sciences-economiques) Plus d’informations : * [Nos formations](https://eco.univ-rennes1.fr/trouver-sa-formation) * [Le site de la journée portes ouvertes](https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/)

Rendez-vous le samedi 26 février 2022 sur notre campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et découvrir l’ensemble de nos formations !

Faculté des Sciences Économiques 7 place hoche Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



