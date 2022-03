Journée portes ouvertes et marchés des producteurs Souprosse Souprosse Catégories d’évènement: Landes

Journée portes ouvertes et marchés des producteurs Souprosse, 11 juin 2022, Souprosse. Journée portes ouvertes et marchés des producteurs Route de Goudosse Lieu dit GOUDOSSE Souprosse

2022-06-11 – 2022-06-11 Route de Goudosse Lieu dit GOUDOSSE

Souprosse Landes Souprosse L’association l’Arbre à Pain vous invite à découvrir le jardin et son fonctionnement.

