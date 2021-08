Journée Portes ouvertes et inscriptions Atelier 47 Le Garage 47, 22 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Cours et Stages de Dessin, Aquarelle, Céramique Raku, Sculpture, Peinture, Bande Dessinée, Illustration Près de Lille dans le Nord à Villeneuve d'Ascq Elisabeth propose des cours où l'on peut expérimenter les différentes techniques qu'offrent les Arts Plastiques. Chacun trouve, dans les différents Ateliers, le sérieux de l'apprentissage technique et la liberté de créer sans contrainte académique. Les cours sont limités 10 participants maximum pour un suivi personnalisé et efficace, mais aussi pour un moment de plaisir et de détente… Inscriptions possibles toute l'année pour les cours d'Arts Plastiques et les Stages Renseignements de l'Atelier 47 au 06.31.38.73.42 e-mail : artgarage47@gmail.com facebook: atelier 47 www.atelier47.ovh www.legarage47.com 47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq

Exposition Sculptures et Peinture Inscriptions adultes et ados 4 cours Dessin Peinture et modelage,

