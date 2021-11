Beaulieu-sur-loire Parcours de pêche Beaulieu-sur-Loire Journée portes ouvertes et brocante spéciale pêche Parcours de pêche Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Lors du vide-greniers de Beaulieu-sur-Loire organisé par le comité des fêtes, les pêcheurs bellocéens vous ouvre la porte de leur local pour vous présenter leurs activités et leur actualité. A cette occasion une brocante spéciale pêche est organisée ainsi qu’une buvette. Les enfants pourront s’entraîner sur le simulateur de pêche mis à disposition.

Voir https://lespecheursbelloceen.wixsite.com/aappma

Portes ouvertes et brocante spéciale pêche proposées par les pêcheurs béllocéens le 3 juillet au local de l’association sur la D965 derrière l’entreprise Val fleuri Parcours de pêche D 965 , accès derrière le Val fleuri, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

