JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BAL POPULAIRE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BAL POPULAIRE Cattenom, 11 juin 2022, Cattenom. JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BAL POPULAIRE route de Sentzich Esplanade Cattenom

2022-06-11 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-11 23:59:00 23:59:00 route de Sentzich Esplanade

Cattenom Moselle Cattenom Envie d’en savoir plus sur les sapeurs pompiers ? De découvrir les gestes qui sauvent ou de monter dans les engins ? Rendez-vous aux portes ouvertes des pompiers de Cattenom. L’événement sera suivi d’un bal populaire animé par un groupe musical, ainsi qu’un DJ en fin de soirée. La restauration sera assurée sous chapiteau. amicalespcattenom@gmail.com http://www.sdis57.fr/ route de Sentzich Esplanade Cattenom

dernière mise à jour : 2022-03-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse route de Sentzich Esplanade Ville Cattenom lieuville route de Sentzich Esplanade Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BAL POPULAIRE Cattenom 2022-06-11 was last modified: by JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BAL POPULAIRE Cattenom Cattenom 11 juin 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle