Journée Portes Ouvertes ESME Sudria Bordeaux, 4 juin 2022 09:00, Bordeaux. Journée Portes Ouverte spéciale résultats Parcoursup ! Rencontrez nos équipes et bénéficiez de conseils personnalisés sur votre orientation post-bac. BACHELOR TRANSPORTS ÉCO INTELLIGENTS – SPÉCIALITÉ SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES – BORDEAUX UNE FORMATION POUR CONSTRUIRE LES TRANSPORTS DE DEMAIN Forte du succès de son implantation bordelaise, l’ESME Bordeaux souhaite répondre aux attentes des élèves et de l’économie de la région en élargissant son offre de formation. C’est pourquoi elle s’est associée à l’IPSA, grande école d’ingénieur spécialisée en aéronautique et spatial, pour vous proposer un Bachelor transports éco intelligents – spécialité systèmes aéronautiques sur le campus de Bordeaux. Il permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme validé conjointement par l’ESME et l’IPSA. Le Bachelor ouvre la voie à une intégration professionnelle dès la fin du cursus, mais offre également l’opportunité de poursuivre un deuxième cycle en école d’ingénieur. L’AÉRONAUTIQUE, L’ESPACE ET LES TRANSPORTS : DES SECTEURS EN PLEINE MUTATION L’informatique embarqué, l’intelligence artificielle et le Big Data, autant d’innovations qui révolutionnent l’ensemble de nos mobilités et les métiers qui y sont rattachés. Ces transformations modifient profondément les besoins de recrutement de l’industrie aéronautique traditionnelle, ceux-ci étant à la recherche de profils de cadres intermédiaires polyvalents. L’alliance de théorie et de pratique propre au Bachelor Systèmes Aéronautiques offre une vraie spécialisation vers des métiers en plein développement tout en garantissant l’opérationnalité des diplômés. Les métiers visés Architecte plateforme embarquée

Assistant ingénieur

Expert technologies embarquées

Développeur en systèmes embarqués L’ORIENTATION TECHNOLOGIQUE DU BACHELOR Spécialement pensée pour les étudiants ayant un esprit tourné vers le concret, cette formation offre la possibilité de se confronter à des projets professionnalisant dès le début du cursus. Dans cette optique, 60% des apprentissages sont réalisés en « mode projet » : exercices, TP, projets de groupes, projets individuels. Le cursus est également complété par plusieurs visites de hauts lieux de l’aéronautique, 3 stages (2 optionnels, un obligatoire) et un semestre à l’étranger. L’objectif, former des professionnels en prise avec les réalités du terrain et capables de comprendre les spécificités des technologies de demain.

Lieu ESME Sudria Bordeaux Adresse 6 place Ravezies Ville Bordeaux

