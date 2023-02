Journée Portes Ouvertes ESADMM Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-04 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-04 18:00:00 18:00:00

Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement En mars, l’école des Beaux-Art de Marseille ouvre ses portes et vous invite à découvrir tout au long de la journée, ses cursus en art et design, ses nombreux ateliers artistiques et techniques. L’occasion d’échanger avec la direction, nos étdudiant·e·s, enseignant·e·s et l’équipe pédagogique.



Une journée festive avec concert, DJ set, vente de fanzines et éditions, …

