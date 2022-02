Journée Portes Ouvertes ESA ESA Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Journée Portes Ouvertes ESA ESA, 12 février 2022, Guyancourt. Journée Portes Ouvertes ESA

ESA, le samedi 12 février à 10:00

Le campus parisien de l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriicultures) ouvrira ses portes à Saint-Quentin-en-Yvelines à la rentrée 2022. Venez découvrir l’offre de formation de cette école d’ingénieurs. Rencontrez les responsables des formations, les enseignants et les étudiants Participez aux conférences : Présentation générale de l’ESA et des enjeux de l’agriculture à 11h, 14h30 et 15h30

Participation gratuite

L’Ecole Supérieure d’Agricultures vous accueille ! ESA 6 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu ESA Adresse 6 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville ESA Guyancourt Departement Yvelines

ESA Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Journée Portes Ouvertes ESA ESA 2022-02-12 was last modified: by Journée Portes Ouvertes ESA ESA ESA 12 février 2022 ESA Guyancourt Guyancourt

Guyancourt Yvelines