Soyez ambitieux et faites de votre passion un véritable métier ! Epitech Nancy vous accueille pour sa Journée Portes Ouvertes le Samedi 03 Juillet de 10h à 17h en présence de son équipe et de ses étudiants et anciens étudiants ! Epitech, École de l’Innovation et de l’Expertise Informatique, propose plusieurs formation s’adressant aux élèves passionnés par les nouvelles technologies : – Le Programme Grande Ecole, qui s’adresse aux lycéens à la recherche d’une formation Post-Bac en 5 ans – Le Programme MSc, qui s’adresse aux détenteurs d’un Bac +2 ou d’un Bac +3 souhaitant poursuivre leurs études vers un Bac +5 Reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise, nos formations débouchent sur des emplois à fort potentiel avec 100% des élèves embauchés à la fin de leurs études Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, l’inscription préalable est obligatoire. Nous vous garantissons un accueil dans le plus grand respect du protocole sanitaire en rigueur.

Inscription obligatoire

Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy Meurthe-et-Moselle



2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T17:00:00