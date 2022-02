Journée Portes Ouvertes EPITA IA Institut EPITA IA Institut, 12 mars 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

Journée Portes Ouvertes EPITA IA Institut

EPITA IA Institut, le samedi 12 mars à 10:00

Venez découvrir la nouvelle formation de l’EPITA en Intelligence Artificielle, EPITA IA Institut. À propos de l’EPITA IA Institut L’EPITA IA Institut est une école post-bac centrée sur le Data Engineering et l’Intelligence Artificielle et leurs impacts économique, éthique, social et environnemental. Elle permet après un premier cycle de bachelor de 3 ans une ouverture sur tous les aspects de l’IA et du Data Engineering, de choisir son programme Grande Ecole : l’EPITA, l’ESME ou l’ISG pour y obtenir un double diplôme, le Master of Engineering de l’EPITA IA Institut et un diplôme d’Ingénieur ou de Manager.

Entrée libre

Venez découvrir la nouvelle formation de l’EPITA en Intelligence Artificielle, EPITA IA Institut.

EPITA IA Institut 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:00:00