Dans le cadre des JNI 2022, l’ENSMM organise une journée portes ouvertes le 19 mars prochain. Venez découvrir ses formations, ses locaux, ses laboratoires de recherche. Vous pourrez aussi rencontrer des enseignants et des élèves.

L’ENSMM organise une journée portes ouvertes le 19 mars. Venez découvrir ses formations, ses locaux, ses laboratoires de recherche. ENSMM 26 rue de l’Epitaphe 25000 Besançon Besançon Observatoire Doubs

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00

