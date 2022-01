Journée Portes Ouvertes ENSIIE, 12 mars 2022, Évry.

Journée Portes Ouvertes

ENSIIE, le samedi 12 mars à 10:00

L’ENSIIE est une grande école d’ingénieurs identifiée et reconnue par la profession. Les ingénieurs ENSIIE sont présents dans des secteurs d’activités très divers comme l’industrie, l’audit-conseil, la banque-assurance, les services, exerçant des fonctions d’ingénieur d’études et de conception, ingénieur d’exploitation, chef de projet, expert ou manager. L’ENSIIE bénéficie d’une reconnaissance très forte de la part des entreprises, avec une expérience de plus de 50 ans et près de 3 mille 8 cents ingénieurs diplômés. L’ingénieur ENSIIE s’intègre aussi bien dans les entreprises du secteur industriel, de la finance et des services, qui sont les premiers secteurs d’activités du recrutement. Le diplôme d’ingénieur se prépare en 3 ans autour d’un triptyque Informatique / mathématiques / organisation des entreprises, avec un recrutement sur concours Mines Télécom ou sur titre DUT ou Licence informatique. Dès la 2e année, la formation se répartie dans 4 parcours : Mathématiques appliquées / Jeux Vidéo et Interactions numériques / Calcul Intensif et Données Massives / Génie Logiciel et Sécurité, et un parcours libre combinant les autres. Elle apparaît parmi les meilleures écoles d’ingénieurs dans les classements, avec des salaires parmi les plus élevés (39 K €) et un taux d’embauche de près de 100%, trois mois après l’obtention du diplôme.

entrée libre et gratuite

Accueil, visite et renseignements sur l’école et la formation ingénieur.

ENSIIE 1, place de la résistance Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00