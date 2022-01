Journée « Portes ouvertes » École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

Journée « Portes ouvertes » École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT), 26 février 2022, Brélévenez. Journée « Portes ouvertes »

École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT), le samedi 26 février à 10:00

L’Enssat (École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie) propose **5 formations d’ingénieur·e** habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieur ([Cti](https://www.enssat.fr/fr_FR/l-ecole/certif-palm)), en formation initiale et en formation continue, orientés sur 3 spécialités : * Ingénieur·e en [Informatique](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-informatique) (Cybersécurité, IA, science des données, développement logiciel) * Ingénieur·e en [Photonique](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-photonique) (Technologies laser, biophotonique, photonique quantique, télécoms) * Ingénieur·e en [Systèmes numériques](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-systemes-numeriques) (Objets communicants, systèmes embarqués, traitement du signal et des images, IA) Par apprentissage * Ingénieur·e en [Informatique](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-ingenieur-par-apprentissage) (Cybersécurité, science des données et du multimédia, IA) * Ingénieur·e en [Photonique & électronique](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/ingenieur-photonique-electronique-par-apprentissage) (Technologies laser, systèmes électroniques, instrumentation et mesure) -> ouverture en sept. 2022 ### Avant le jour J * [Accédez dès maintenant à la plateforme 360° pour une expérience immersive](https://www.enssat.plateforme360.fr/) (fonctionnement optimal sous Firefox ou Chrome) * le [site web](https://www.enssat.fr/) de l’école est très complet et peut vous apporter de nombreuses informations sur les [spécialités](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations), les modalités d'[admission](https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formations-sous-statut-etudiant/admission-etudiant)… n’hésitez pas à le consulter * regardez [nos vidéos](https://www.youtube.com/channel/UCHu4nXDst8MkC_NPX5i87Ug) * une question : notre [Faq](https://www.enssat.fr/pages-connexes/foire-aux-questions) pourra peut-être vous aider… * plus d’informations ? Contactez-nous : [[jpo@enssat.fr](mailto:jpo@enssat.fr)](mailto:jpo@enssat.fr) ### Le jour J * des échanges avec des enseignants des différents pôles de d’enseignements (scientifiques et [transversal](https://www.enssat.fr/fr_FR/pages-connexes/la-formation-en-mathematiques-et-sciences-humaines)) vous sont proposés… * des conférences (international et apprentissage) * si vous êtes à distance et que vous utilisez Discord, des étudiants seront également disponibles : _lien à venir_ Bonne visite !

Entrée sur inscritpion (lien à venir)

Venez découvrir l’Enssat et ses 5 formations d’ingénieur·e à Lannion École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) 6, rue de Kerampont 22300 LANNION Brélévenez Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brélévenez, Côtes-d'Armor Autres Lieu École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Adresse 6, rue de Kerampont 22300 LANNION Ville Brélévenez lieuville École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Departement Côtes-d'Armor

École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brelevenez/

Journée « Portes ouvertes » École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) 2022-02-26 was last modified: by Journée « Portes ouvertes » École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) 26 février 2022 Brélévenez École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie (ENSSAT) Brélévenez

Brélévenez Côtes-d'Armor