2022-07-02

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Journée du secours en montagne de la vallée de Chamonix. Venez découvrir tous nos métiers: gendarme secouriste, médecin, pilote, mécanicien, maître chien… pghm.chamonix-mont-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Chamonix-Mont-Blanc

