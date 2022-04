JOURNEE PORTES OUVERTES DU MARAIS SALANT Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

JOURNEE PORTES OUVERTES DU MARAIS SALANT Les Moutiers-en-Retz, 15 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz. JOURNEE PORTES OUVERTES DU MARAIS SALANT Saline “Tenue de mareil” Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz

2022-07-15 – 2022-07-15 Saline “Tenue de mareil” Route de Moraudeau

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique L’association P2MB ( Patrimoine Marche de Bretagne Marais Breton), vous donne rendez-vous aux salines “Tenue de Mareil” pour vous livrer les secrets des marais salants monastériens.

Avec la participation du Conseil Départemental. Visites à 14h, 16h et 18h. Partez à la découverte du marais salant “Tenue de Mareil” et des répliques des fours à sel Gaulois. L’association P2MB ( Patrimoine Marche de Bretagne Marais Breton), vous donne rendez-vous aux salines “Tenue de Mareil” pour vous livrer les secrets des marais salants monastériens.

Avec la participation du Conseil Départemental. Visites à 14h, 16h et 18h. Saline “Tenue de mareil” Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz

