IndustriLAB, le samedi 26 mars à 09:00

Depuis la reprise de l’aéronautique, les besoins de mains d’oeuvre s’annonce de plus en plus importante dans les années à venir. Pour les jeunes publics intéressés par les professions liés à cette industrie, le Lycée Airbus Atlantic (Henry Potez) organise ses portes ouvertes. Le samedi 26 mars 2022, de 09h à 15h, l’équipe pédagogique du Lycée Airbus Atlantic Henry Potez se tiendra à la disposition des jeunes intéressés par l’Industrie Aéronautique, afin de leur faire découvrir les formations proposées et les locaux implantés au sein de la plateforme régionale d’innovation Industrilab à Méaulte (Hauts-de-France). Lors de cette journée, les différentes filières seront présentées par les équipes d’enseignants, qui seront également à votre disposition pour répondre à vos questions. Les élèves souhaitant s’inscrire à la prochaine rentrée scolaire pourront directement retirer un dossier d’inscription.

Avec la reprise de l’activité aéronautique, la journée portes ouvertes du lycée prend tout son sens avant les tests de recrutement du mois de mai. Venez, découvrez et candidatez ! IndustriLAB 1 rue Roger Janin, Méaulte Méaulte Somme

