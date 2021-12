Journée Portes Ouvertes du Jardin de la Maison des Semences Paysannes Roscoff, 18 décembre 2021, Roscoff.

Journée Portes Ouvertes du Jardin de la Maison des Semences Paysannes Route du Laber Ferme du Laber Roscoff

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18 16:00:00 Route du Laber Ferme du Laber

Roscoff Finistère

L’association des semences anciennes paysannes de Bretagne Koal Kozh organise une journée portes ouvertes à Roscoff sur le site du Laber ( à côte du château).

Le but : – Faire découvrir nos semences anciennes et locales et échanger nos connaissances .

– L’occasion de promouvoir notre association auprès de jardiniers et agriculteurs et de recevoir des nouveaux adhérents.

– Vente de graines.

Réservation par mail à kaol.kozh@gmail.com.

Stationnement des véhicules sur le parking en face de la ferme.

Route du Laber Ferme du Laber Roscoff

