Dans le cadre de l’ouverture de près de 40 chantiers du Grand Paris Express au grand public francilien, le 16 octobre prochain, une journée porte ouvertes est organisée au chantier de la ligne 18 à Massy. Au programme : Installation photographique de JR, mise en lumière du chantier par Guillaume Marmin, Compagnie La Machine, Chœur de l’Orchestre de l’Opéra de Massy et Chœur en Scène, Thierry Boutonnier, DJ set par Radio Nova, Ateliers de sensibilisation, Quizzs … et le traditionnel gigot bitume offert. Des navettes à votre disposition tout au long de la soirée vers/depuis la Gare de Massy Palaiseau (RER B et C), au niveau de l’arrêt du bus n°319, Avenue Carnot – sortie 1 Massy Atlantis. Entrée libre et gratuite, pass sanitaire et masques obligatoires.

Pass sanitaire et masque obligatoires. Entrée sur inscription : visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr

Massy – Chantier Ligne 18 241, avenue du Maréchal Leclerc 91300 Massy Essonne



