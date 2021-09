Journée Portes Ouvertes du Forum de Vauréal Le Forum de Vauréal, 18 septembre 2021, Vauréal.

Le Forum de Vaure al organise une Journe e Portes Ouvertes le samedi 18 septembre de 14h00 à 18h00, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 ! A la manière d’un musée, **l’équipe du Forum invite petits et grands** à venir voir l’envers du décor à travers un parcours guidé dans ses locaux. Pour cela, on vous fait découvrir les activités Hors-Concert du Forum : Résidences d’Artistes pour la prépartion de leurs spectacles, des studios de répétitions, des actions culturelles auprès des écoles, collèges, lycées, prisons et des personnes en situation de handicap. **Description de l’événement :** * Résidence d’artiste Live et Bar Concert avec [Miguelito Loveless](https://www.facebook.com/miguelitolovelessmusic) * Mini-showcase en Studio * Atelier [Créa’box by La Ruche](https://assolaruche.fr/les-animations/la-creabox/) * Atelier de composition musicale (MAO) avec le groupe [Photøgraph](https://www.facebook.com/photographmusicband) * Atelier d’initiation Yoga & Méditation Sonore avec [Rania](https://www.facebook.com/RaniainMusicLand) * Découverte du futur [Forum II](https://www.vaureal.fr/au-quotidien/urbanisme-travaux/le-forum-ii-les-travaux-demarrent), ouverture prévu début 2023 * Bar en terrasse et en intérieur [Réservez gratuitement ici](https://bit.ly/3DEsdo1) _Pass sanitaire ou test antigénique / PCR négatif obligatoire pour cet événement_

Gratuit

Le Forum de Vauréal 95 boulevard de l’Oise 95490 Vauréal Vauréal Val-d’Oise



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00