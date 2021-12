Versailles Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Journée portes ouvertes du département musiques anciennes Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le samedi 19 février 2022 à 10:00

Concerts et rencontres avec les élèves et les professeurs du Conservatoire de Versailles Grand Parc. Coordination : Benoît Babel.

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Concerts et rencontres avec les élèves et les professeurs du Conservatoire de Versailles Grand Parc.

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00

