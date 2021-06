Journée Portes Ouvertes du Cube x Youth for Good Le Cube, 19 juin 2021-19 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Le Cube vous ouvre ses portes le 19 juin 2021 pour une journée dédiée à l’écologie et aux ateliers numériques. **CONFÉRENCES “YOUTH FOR GOOD**” – à chaque début d’heure Venez écouter les jeunes qui changent le monde. Ils ont entre 13 et 22 ans et vous présentent leurs projets pour relever les défis environnementaux. **ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE** Plusieurs créneaux entre 14h et 18h. * Ateliers numériques pour explorer les enjeux écologiques de façon ludique * Visites guidées des œuvres numériques exposées * Un atelier mapping vidéo en présence des créateurs du spectacle Allô Cosmos * Un défi numérique : une carte à planter et à ramener chez soi, et une vidéo en stop-motion pour suivre sa croissance ! * Présentation des objets connectés réalisés par les enfants et adolescents lors des ateliers des mercredis et samedis au Cube. [INFO PRATIQUES](https://lecube.com/evenement/journee-portes-ouvertes-du-cube-x-youth-for-good/) | [RÉSERVER](https://www.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-du-cube/) **Date & Heure** : 19 juin 2021de 14h30 à 18h30 **Tarif** : Gratuit sur inscription La réservation en ligne vous donnera l’accès à l’ensemble de l’événement. Attention : les inscriptions aux activités de la journée se feront directement sur place le 19 juin 2021. Vous receverez le planning précis à la veille de l’événement pour organiser votre parcours.

Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



