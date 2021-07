Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Journée portes ouvertes du club de théâtre de pleine Nature Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Journée portes ouvertes du club de théâtre de pleine Nature Thiers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thiers. Journée portes ouvertes du club de théâtre de pleine Nature 2021-07-03 – 2021-07-03 Route de Dorat Base de loisirs d’Iloa – La Ruche

Thiers Puy-de-Dôme L’association Fais et Ris vous propose de venir découvrir un nouveau club de théâtre de pleine Nature ! faisetris63@gmail.com +33 7 69 63 11 26 dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Étiquettes évènement : Autres Lieu Thiers Adresse Route de Dorat Base de loisirs d'Iloa - La Ruche Ville Thiers lieuville 45.87003#3.48314