Ouistreham Calvados Le club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella vous accueille sur son site de pratique le samedi 30 avril de 14h00 à 17h00.

Le club d'aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella vous accueille sur son site de pratique le samedi 30 avril de 14h00 à 17h00.

Venez découvrir cette activité, rencontrer les pilotes, vous initier au maniement des aéronefs ou simplement admirer les modèles réduits en vol et au sol.

Venez découvrir cette activité, rencontrer les pilotes, vous initier au maniement des aéronefs ou simplement admirer les modèles réduits en vol et au sol. Ouistreham

