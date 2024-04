Journée portes ouvertes d’inauguration des circuits découverte à la pagaie du Lac Raviège La Salvetat-sur-Agout, samedi 15 juin 2024.

Journée portes ouvertes d’inauguration des circuits découverte à la pagaie du Lac Raviège La Salvetat-sur-Agout Hérault

Découverte de 2 circuits en Canoë-Kayak ou en Paddle sur le Lac de la Raviège.

Parcours de 2h00 ou 3hOO.

Animation d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

Mise en valeur du territoire.

Initiation aux gestes éco-responsables.

Nos 2 circuits, « Le monstre du marais » et « L’île au trésor », sont 2 parcours avec balises sur le lac.

A chaque balise correspond 1 fiche écrite et 1 fiche photo ou dessin.

Sur la fiche écrite est posé 1 question, la réponse se trouve sur la balise.

De retour à la base nautique l’ensemble des réponses permet aux navigateurs de gagner un lot.

Les thèmes abordés sont

Faune/Flore/Orientation/Histoire/Gestes éco-responsables/Observation/Folklore/Jeu ludique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 19:00:00

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie basevoilesalvetat@orange.fr

L’événement Journée portes ouvertes d’inauguration des circuits découverte à la pagaie du Lac Raviège La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2024-03-28 par ADT34