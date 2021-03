Quetigny En ligne : CESI École d'Ingénieurs,campus Dijon Quetigny Journée Portes Ouvertes Digitales – CESI Dijon En ligne : CESI École d’Ingénieurs,campus Dijon Quetigny Catégorie d’évènement: Quetigny

Journée Portes Ouvertes Digitales – CESI Dijon En ligne : CESI École d’Ingénieurs,campus Dijon, 13 mars 2021-13 mars 2021, Quetigny. Journée Portes Ouvertes Digitales – CESI Dijon

En ligne : CESI École d’Ingénieurs, campus Dijon, le samedi 13 mars à 09:00

À vos agendas !

————— ### Rendez-vous le SAMEDI 13 MARS 2021 de 9H à 12H pour découvrir en LIVE notre école d’Ingénieurs lors des portes ouvertes CESI Dijon. CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève ingénieur de construire un parcours personnalisé dont il est acteur, grâce à une école en cinq ans, sous statut, en apprentissage ou en formation continue.

En ligne sur Teams

Découvrez les formations de CESI École d’Ingénieurs du campus de Dijon En ligne : CESI École d’Ingénieurs,campus Dijon 22 B Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny Quetigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Quetigny Autres Lieu En ligne : CESI École d'Ingénieurs,campus Dijon Adresse 22 B Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny Ville Quetigny