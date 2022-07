Journée portes ouvertes des pompiers – Samedi 16 juillet 2022 Villersexel, 21 juillet 2022, Villersexel.

Journée portes ouvertes des pompiers – Samedi 16 juillet 2022

Caserne Villersexel Haute-Saône

2022-07-21 15:00:00 – 2022-07-16

Villersexel

Haute-Saône

Venez découvrir la journée portes ouvertes à la caserne de Villersexel ! Entrée gratuite.

Parfait pour les enfants, au programme : démonstrations et présentations des véhicules, parcours de pompiers adaptés aux enfants, balades à poney et bien d’autres activités..

Animations à partir de 15h accompagnée de snacks et buvette puis restauration et soirée dansante à partir de 19h ! Réservation pour le repas du soir au 06.37.73.22.89.

amicalevillersexel@gmail.com

