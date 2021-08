Journée Portes Ouvertes des centres culturels Cercle laïque Jean Chaubet, 11 septembre 2021, Toulouse.

### Les Centres culturels, MJC et associations conventionnées vous ouvrent leurs portes ! Le 11 septembre prochain, venez découvrir les temps forts de la prochaine saison, rencontrer les animateurs, et choisir vos futures activités artistiques ou sportives ! Tour d’horizon de cette journée Portes Ouvertes. ### Quartiers Minimes, Chamois et Sept-Deniers **Le Centre culturel de Quartier Renan** : vous attend de 9h à 13h, place Chenane, pour le forum des associations, en partenariat avec le centre social CAF. **Le Centre culturel – Espace Job propose :** * à 18h30 : Projection courts-métrages Cannes à Job 3, organisé par Ciné Ciné 7. * à 19h : [MIMÈSE [ Œuvres Vivantes & Surréalistes ]](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41083/Mimèse%20%5BOeuvres%20vivantes%20%26%20surréalistes%5D), Expérimentation #2 / Compagnie MMCC. * à 19h30 : Projection courts-métrages Cannes à Job 3 – Suite. * à 20h : Remise des prix Cannes à Job 3. * à 20h30 : Ciné plein air – L’Homme de Rio de Philippe de Broca – 1964 – 1h56. **Le Centre culturel – Théâtre des Mazades propose :** * de 18h à 19h : Vernissage de l’exposition « murMurs », récit augmenté en espace public. Départ et présentation du projet en salle d’expo puis parcours dans le quartier. * de 19h30 à 20h30 : présentation de la saison 21/22 en salle de spectacles. * à 21h : [Les Amants du Ciel](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40938/Les%20amants%20du%20ciel), Cie Mattatoio Sospeso, spectacle de danse verticale sur la façade du Théâtre des Mazades. * À l’issue du spectacle, set musical sur le parvis, avec le Club du disque. Le Centre Culturel des Minimes fera une permanence d’accueil de 9h à 13h ainsi que des démonstration des ateliers sur la place du marché aux cochons. ![]() ### Quartiers Bonnefoy et Soupetard **Les Centres culturels Bonnefoy et Soupetard proposent, au jardin Michelet :** * à 11h30 & 16h30 : Spectacle de cirque, [_Trait(s)_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40534/TRAIT%20(s)%20-%20Sterno%20Circo%20Occipito%20Mastoidienne%20-%20ScoM), Cie Sterno Circo Occipito Mastoidienne. * de 14h à 17h30 : village associatif. * à 17h30 : Visite de l’exposition « Collerie humaine » de 6col, en salle d’exposition du centre culturel Bonnefoy. **Le Cercle laïque Jean Chaubet** fera, de 10h à 12h30, une permanence d’accueil, des inscriptions aux ateliers, des temps d’échange, démonstrations, d’initiation et d’animation. La matinée sera parsemée de petites pauses conviviales autour d’un thé, d’un café ou d’un jus de fruits. **Le Comité de la Terrasse** proposera, de 10h à 18h, une permanence d’accueil et inscription aux ateliers hebdomadaires et aux stages. **À L’ASC – Montaudran :** * à 15h : Permanence d’accueil, présentations, démonstrations et inscriptions aux différentes activités. * à 17h : Apéritif convivial. ![]() ### Quartiers Empalot, Pouvourville et Rangueil **Le Centre culturel de quartier Brique Rouge :** * de 14h à 18h : Inscription des ateliers d’initiation (sport, danse, théâtre…) portés par la MJC Empalot et par la DASC. * à 18h : Concert de musique du monde, Alberi Sonori. **Le Centre culturel et social de quartier Rangueil :** * de 10h à 12h : Forum des associations. * de 14h à 18h : Spectacle Bulles au pays des merveilles, Cie L’Envers du Monde, Ateliers de sérigraphie Moirages Créa’bulles, de cyanotype avec l’association Plasma, Création de badge et de customisation de tee-shirt avec l’association Combustible Numérique, Jeux en bois surdimensionnés, Ludothèque, ADEA Arc en ciel, Atelier Cycles avec le Club de prévention Rangueil Sud Est puis restitution de la station météo avec l’association Combustible Numérique. * de 14h30 à 17h : Lecture Vrac de contes par Ludivine Hénocq et Bruno du YeSlowBus. * de 15h à 17h30 : Spectacle Les Chimères du vent, Cie l’Envers du Monde. * à 18h : vernissage de l’exposition « Atmosphère, atmosph’air ! » de Francis Alexandre. **Le CSL Pouvourville** fera une permanence de 10h à 18h et présentera ses différentes activités. ![]() ### Quartiers Bagatelle et Saint-Cyprien **Le Centre culturel Henri-Desbals :** * de 14h à 17h : Village des activités : démonstrations d’activités associatives et municipales, stands de présentation des activités du centre culturel, stands informatifs divers, sur le parvis du Centre culturel. * à 17h30 : Présentation de la saison culturelle et concert d’ouverture dans la salle de spectacles, Sabari, Kako Sanogo & Kadi Fitini, en partenariat avec les collectifs Arfolie et Africa 2020. **Le Centre culturel Saint-Cyprien : ** * de 14h à 17h : Village des activités avec stands de présentation des activités, démonstrations d’activités associatives et visite des nouveaux locaux. * à 17h30 : Présentation de la saison culturelle et concert d’ouverture avec Fellas, et ouverture de l’exposition « Elisa Larvego » dans le cadre du Printemps de septembre. **La MJC Roguet** fera une permanence d’accueil et inscrira aux ateliers et activités, de 9h30 à 12h30. ![]() ### Quartiers Bellefontaine, Reynerie et Saint-Simon **Le Centre culturel Alban-Minville :** * à 14h : Village associatif et installation sonore Cour de Récréasons de l’Association Zicomatic. * à 18h : Suspend’s, spectacle sur la façade du Centre culturel par la Cie 9.81. * à 18h30 : Vernissage-performance « De la matière à l’esprit », installation olfactive multi-sensorielle de Pierre Bénard. ![]()

