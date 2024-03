Journée portes ouvertes des Arcades Les Arcades Issy-les-Moulineaux, samedi 23 mars 2024.

Journée portes ouvertes des Arcades Venez découvrir la classe préparatoire des Arcades le samedi 23 mars de 10h à 18h Samedi 23 mars, 10h00 Les Arcades Entrée libre

Comme chaque année la classe préparatoire aux écoles supérieures d’art et de design Les Arcades ouvre ses portes. Plus qu’une exposition des travaux des étudiants, cette journée exceptionnelle a vocation à informer les jeunes publics et leurs familles sur les enjeux d’une préparation spécifique aux concours et aux nombreux métiers artistiques vers lesquels chaque étudiant s’engage.

Accompagnés par leurs professeurs, les étudiants de cette 19ème promotion se feront les médiateurs d’un jour de leurs recherches et projets plastiques pluridisciplinaires : dessin, peinture, volume, design d’objet, gravure, photographie, vidéo et expérimentations multiples et variées informeront les visiteurs de la dynamique artistique qui se développe chaque jour dans les ateliers.

A quelques minutes des Arcades, les plus curieux pourront prolonger cette visite jusqu’à la Médiathèque Centre-Ville pour y découvrir les interventions in-situ qui furent conçues récemment et tout spécialement par les élèves à l’occasion des 30 ans de cette structure municipale partenaire.

De 11h00 à 12h30, le Directeur présentera le programme pédagogique de cette structure publique qui accompagne chaque année les jeunes candidats aux portes de leurs études supérieures sur l’ensemble du territoire national.

Samedi 23 mars 2024 de 10h à 18h, aux Arcades

Les Arcades 52-54 boulevard Gallliéni Issy-les-Moulineaux 75015 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 50

