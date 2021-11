Lille Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille, Nord Journée portes ouvertes des 65 ans de la FUAJ Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Journée portes ouvertes des 65 ans de la FUAJ Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 20 novembre 2021, Lille. Journée portes ouvertes des 65 ans de la FUAJ

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, le samedi 20 novembre à 11:00

A l’occasion des 65 ans, venez revivre l’histoire du mouvement, l’évolution de l’association et ses engagements et fêter cette journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et des animations. Cette journée sera également l’occasion d’assurer l’inauguration de l’exposition portant sur «les 65 ans de la FUAJ» ainsi que la rétrospective des oeuvres de l’Artiste en Résidence «Alessio ORRU» «The passenger» qui est Sculpteur/Dessinateur. Au programme : * 11h : vernissage de l’exposition * 11h30 : prises de paroles * 12h : verre de l’amitié * 14h à 15h : animations * 16h/17h : samba show et atelier d’initiation avec l’association Açai * 19h30 à minuit : concert kabyle “citoyen d’une ville à l’autre” Célébration des 65 ans de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse de France Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Bd Painlevé Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Adresse Bd Painlevé Lille Ville Lille lieuville Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille