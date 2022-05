Journée portes ouvertes de printemps Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Journée portes ouvertes de printemps
Garlin, 8 mai 2022, 10:00:00 – 17:00:00

Avec Dans le Chapeau d'Olivier, animateur et accompagnateur nature et environnement. Espace sensoriel nature de 20m² pour les tout-petits. Contes, activités manuelles, musique. Parcours pieds nus. Sensibilisation à la nature. De 9 mois à 5 ans. Moment convivial garanti !

