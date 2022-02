Journée portes ouvertes de l’UTBM UTBM Campus de Sevenans Sevenans Catégories d’évènement: Sevenans

Territoire de Belfort

Journée portes ouvertes de l’UTBM UTBM Campus de Sevenans, 5 mars 2022, Sevenans. Journée portes ouvertes de l’UTBM

UTBM Campus de Sevenans, le samedi 5 mars à 09:00

L’UTBM réalise sa journée portes ouvertes le 5 mars 2022, en présentiel, sur le campus de Sevenans. Réservez votre visite à l’avance, avec le lien ci-dessous (gratuit): [[https://www.utbm.fr/portes-ouvertes-2022/](https://www.utbm.fr/portes-ouvertes-2022/)](https://www.utbm.fr/portes-ouvertes-2022/) L’association IESF Franche-Comté sera également présente sur le campus. A partir d’une présentation sur support numérique, et de leur propre parcours professionnel, ses intervenants feront découvrir aux élèves et aux visiteurs les Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique : Que fait-elle/il ? Qui est-elle/il ? Où travaille-t-elle/il ? Quelles sont les voies d’accès à ces métiers ?

Entré libre, sur réservation.

Rendez-vous le 5 mars 2022 pour la journée portes ouvertes de l’UTBM, qui aura lieu en présentiel sur le campus de Sevenans. L’association IESF FC sera également présente lors de cette journée. UTBM Campus de Sevenans Rue de Leupe 90094 Sevenans Sevenans Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sevenans, Territoire de Belfort Autres Lieu UTBM Campus de Sevenans Adresse Rue de Leupe 90094 Sevenans Ville Sevenans lieuville UTBM Campus de Sevenans Sevenans Departement Territoire-de-Belfort

UTBM Campus de Sevenans Sevenans Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevenans/

Journée portes ouvertes de l’UTBM UTBM Campus de Sevenans 2022-03-05 was last modified: by Journée portes ouvertes de l’UTBM UTBM Campus de Sevenans UTBM Campus de Sevenans 5 mars 2022 Sevenans UTBM Campus de Sevenans Sevenans

Sevenans Territoire-de-Belfort