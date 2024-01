Journée portes ouvertes de l’Institut national des langues et civilisations orientales Pôle des langues et civilisations Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 10h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre

L’Inalco organise sa journée portes ouvertes le samedi 10 février (Paris 13è).

Cet évènement est ouvert au public intéressé par les enseignements et formations de l’Inalco. Les visiteurs pourront découvrir l’établissement, ses formations et les cursus proposés (Licence et Master LLCER parcours régionaux, thématiques et disciplinaires, bilangues et professionnalisants).

Vous pourrez échanger avec le personnel administratif, les enseignants, les alumni et les étudiants présents lors de cette journée.

Vous aurez également l’occasion de participer à des ateliers découvertes des langues enseignées à l’Inalco et découvrir la richesse des associations étudiantes !

Pôle des langues et civilisations 65, rue des Grands moulins 75013 Paris

Contact : http://www.inalco.fr/evenement/journee-portes-ouvertes-2024

