Journée portes ouvertes de l’ENSP #2 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Arles, samedi 16 mars 2024.

Journée portes ouvertes de l’ENSP #2 Samedi 16 mars, de 10h à 18h, découvrez le fruit d’une semaine de wokshops, échangez avec les étudiants et les équipes sur les formations de l’ENSP et visitez les Laboratoires et le studio ! Samedi 16 mars, 10h00 École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00



Au programme de cette journée :

DÉCOUVERTES

Du 11 au 15 mars, artistes, enseignants et étudiants se réunissent pour une semaine de workshops à l’ENSP. Découvrez les recherches et productions et parcourez les restitutions de cette semaine, le samedi 16 mars dans les différents espaces de l’école.

RENDEZ-VOUS à l’auditorium

→ 11h | présentation de l’ensemble de l’offre de formations de l’ENSP, par la directrice Véronique Souben et les équipes de l’école : master, doctorat, VAE, certifications, formations professionnelles, etc.

→ 14h30 | Présentation de la VAE par l’équipe de la formation professionnelle

→ 15h30 | Présentation des certifications par l’équipe de la formation professionnelle

École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) 30, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 33 33 https://www.ensp-arles.fr/

journée portes ouvertes Art

© Paul Sudron