Troyes Troyes Aube, Troyes Journée Portes Ouvertes de l’Enseignement Supérieur du Groupe Saint Joseph La Salle Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Journée Portes Ouvertes de l’Enseignement Supérieur du Groupe Saint Joseph La Salle Troyes, 15 janvier 2022, Troyes. Journée Portes Ouvertes de l’Enseignement Supérieur du Groupe Saint Joseph La Salle Troyes

2022-01-15 10:00:00 – 2022-01-15 17:00:00

Troyes Aube +33 3 25 72 15 30 https://lasalle-troyes.fr/ Troyes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes