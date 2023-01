Journée Portes Ouvertes de l’ENSA-M Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement

Journée Portes Ouvertes de l’ENSA-M Marseille 9e Arrondissement, 4 mars 2023, Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement. Journée Portes Ouvertes de l’ENSA-M 184 avenue De Luminy Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée 184 avenue De Luminy

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-04 18:00:00

Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée 184 avenue De Luminy

Marseille 9e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement Chaque année l’école ouvre ses portes pour faire connaître ses enseignements et stimuler les vocations. L’école des Beaux-Arts de Marseille est un établissement de l’Institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille-Méditerranée – INSEAMM. C’est un établissement public d’enseignement supérieur agréé par le ministère de la Culture. Accueil Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée 184 avenue De Luminy Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 9e Arrondissement Autres Lieu Marseille 9e Arrondissement Adresse Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ecole Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée 184 avenue De Luminy Ville Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement lieuville Ecole Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée 184 avenue De Luminy Marseille 9e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-9e-arrondissement-marseille-9e-arrondissement/

Journée Portes Ouvertes de l’ENSA-M Marseille 9e Arrondissement 2023-03-04 was last modified: by Journée Portes Ouvertes de l’ENSA-M Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement 4 mars 2023 184 avenue De Luminy Ecole Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône