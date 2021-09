Nyons Nyons Drôme, Nyons Journée Portes Ouvertes de l’Ecole de Musique Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Journée Portes Ouvertes de l’Ecole de Musique Nyons, 4 septembre 2021, Nyons. Journée Portes Ouvertes de l’Ecole de Musique 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 13:00:00 13:00:00 Place de l’Ancienne Mairie Ecole de Musique de Nyons

Nyons Drôme Nyons Venez rencontrer les professeurs dans nos locaux ! edm26nyons@gmail.com +33 4 75 26 16 21 http://e2mn.wifeo.com/ dernière mise à jour : 2021-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Place de l'Ancienne Mairie Ecole de Musique de Nyons Ville Nyons lieuville 44.36083#5.14172